Vecinos de la calle Martinica piden solución a sistema de drenaje, en Banderilla

Buen día:



En el municipio de Banderilla, Veracruz, tenemos una problemática muy fuerte referente al drenaje de algunas calles y pese a las constantes quejas de los habitantes de la zona, Juan Manuel Rivera González, alcalde del municipio, junto con su equipo de trabajo, quieren hacer caso omiso de un compromiso de campaña a varias familias que en tiempo de lluvias se inundan, ya que el drenaje pasa por abajo de sus casas, afectando su patrimonio y sobretodo poniendo en peligro su integridad física.



El tramo de la calle Martinica, contemplando la calle Palenque y Miguel Hidalgo, están por pavimentarlo. Sin embargo, siguen sin atender la situación del drenaje que afecta las viviendas.



El día lunes 20 de abril se tenía agendada una reunión, a la cual no llegó el Alcalde o algún representante. Por ende, no obtuvimos respuesta ni solución alguna.



Se solicitó con el secretario particular una reunión con el Alcalde para hoy 21 de abril, esperando en esta ocasión recibir buenas noticias y llegar a un acuerdo final.