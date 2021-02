Vecinos de la calle Miguel Palacios en Xalapa acusan asedio de agentes de Tránsito

Vecinos de la calle Miguel Palacios de la ciudad de Xalapa solicitaron audiencia con el presidente municipal, Hipólito Rodríguez Herrero, para externarle una alternativa a la problemática de estacionamiento que impera entre los habitantes y comerciantes que se encuentran en el pequeño corredor de dicha vialidad.



Explicaron que han tenido algunos problemas con Tránsito del Estado al estacionar por algunos minutos sus vehículos cuando bajan mercancía para abastecer los negocios que ahí se encuentran o por algún problema de salud de los adultos mayores que habitan sobre el "andador".



"Nosotros vivimos aquí y necesitamos descargar cosas para los negocios. Sabemos que no podemos quedarnos mucho tiempo y los de tránsito nos están quitando. Tenemos una propuesta de poner unos letreros en la entrada de que también se le permite la entrada a vecinos y que no es sólo para uso peatonal, ya sea con las autoridades correspondientes o Tránsito. Tenemos la propuesta de que los vecinos y comerciantes tengamos una identificación de que tenemos cortesía de estar sólo unos minutos en el pasillo", solicitaron.



Señalaron que para los servicios de ambulancia, bomberos y gas, es difícil el acceso o prefieren no hacerlo por temor a que elementos de Tránsito los infraccionen, como ha sucedido en varias ocasiones.



Además, lamentaron que la inseguridad en dicha zona del centro de la ciudad vaya en aumento por la falta de vigilancia y a causa de fotografías en redes sociales de un vecino de la calle Allende.



"No hay nadie en el corredor turístico; se han intentado meter a nuestras casas, no tenemos seguridad. Sólo hay seguridad en el Teatro J.J Herrera, en la biblioteca y en el museo, pero los policías están encerrados. Hay un vecino que a cualquier hora nos está tomando fotos, toma fotos de los carros, esas publicaciones nos están exponiendo porque se ve que la calle está sólida y expone qué vehículos tiene cada quién".



Por ello, lanzaron un llamado al alcalde para que escuche las alternativas que los vecinos tienen y colaborar con la autoridad en beneficio de todos.



"A nosotros cuando nos enseñaron el proyecto nos dijeron que nos iban a poner cajones de estacionamiento enfrente de la biblioteca, si no nos quieren ver ahí, que nos activen los cajones o que nos permitan estacionarnos por unos minutos. Queremos llegar a un acuerdo con las autoridades y ver cómo participamos", manifestaron.