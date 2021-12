Vecinos de la colonia Barrio Nuevo, en Orizaba, se dicen en el olvido

Al cierre de la presente administración municipal, habitantes de la colonia Barrio Nuevo señalaron que concluye un periodo más mientras este lugar sigue en el olvido.Nicolás Hernández Méndez, habitante de Barrio Nuevo, indicó que el 80 por ciento de las calles de esa colonia están en mal estado, con las calles “cacarizas”, algunas ni siquiera tienen banquetas y desde hace 15 años no se han realizado obras de mantenimiento.Indicó que esperaban que al menos pasara el “Dragón”, pero se desconoce qué fue lo que ocurrió con esa maquinaria, pero hace 15 años se usó en el primer periodo de Juan Manuel Diez Francos y la gente “se enamoró”, porque pasaba esa maquinaria y dejaba todo asfaltado en una pasada, pero desde esa época ya no se volvió a ver que prestaran el “Dragón” a la ciudad.Indicó que en estos cuatro años vieron con tristeza y molestia que en el centro de la ciudad hicieron obras a cada momento, reparaciones y mantenimiento, pero de su colonia nunca se acordaron.Mencionaron que no es el único lugar que fue desatendido por la actual administración, otro ejemplo es Cerritos, en los límites con Ixhuatlancillo, ya que ahí hay calles sin pavimentar, y si opinaran algunos otros habitantes de la periferia seguramente dirían lo mismo.