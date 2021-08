Por favor, necesitamos de su apoyo.



En la colonia Carolino Anaya, calles Río Verde y Río Amazonas (entre la calle Río Bravo), ya tenemos DOS SEMANAS SIN EL SERVICIO DE AGUA.



Hemos levantado reporte tras reporte y sólo nos dicen que por eso debemos de prever o que no hay suficientes reportes.



Entonces no comprendemos cuál es la RAZÓN VIABLE por la que nos están teniendo sin el agua.

Esta semana de plano ya no nos responden por llamada.



Sólo esperamos que en el recibo de COBRO también se reflejen todos estos días que no usamos.

En plena pandemia y sin agua.



Resulta que ellos se van a poner en contacto con los afectados. Eso haber quién se los cree.



Atentamente

Vecinos de la colonia.