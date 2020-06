Buenos días:



El problema que tenemos los vecinos de la calle Niños Héroes de la colonia Nacional, aquí en Xalapa, es que tiene años que sufrimos de inundaciones y en esta ocasión en dicha calle se hizo un socavón a consecuencia de las instalaciones y que el drenaje que pasa por esta calle no sirve, ya que casi siempre el agua del drenaje está saliendo y a veces a pesar de que las lluvias son ligeras nos inundamos.



Los vecinos siempre estamos contactando a CMAS y nos dicen que no hay presupuesto o que están trabajando en obras del centro; esa es su respuesta siempre.



Aquí la pregunta es, ¿nosotros no pagamos impuestos? Porque sólo zonas céntricas tienen obras. También la molestia de los vecinos de dicha calle es que pagamos recibos de agua bien caros porque nos cobran el servicio de drenaje cuando mucha gente no está conectada a él.