Buena tarde:



Solicitamos de su apoyo para ser escuchados.



Tiene 8 días que no tenemos el servicio de agua potable en los edificios Orquídeas de Nuevo Xalapa.



Estamos realmente desesperados, CMAS no nos da ninguna solución, sólo dicen que están cambiando una válvula pero que no la tienen y por haber sido Día del Empleado Municipal tampoco tienen personal y no saben hasta cuándo nos darán el servicio.



Ojalá a través de su medio nos hagan caso y nos den una solución.



Muchas gracias.