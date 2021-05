Buenos días



Llevamos casi una semana sin en la colonia progreso, sacan los calendarios de tandeos, pero no los respetan. La dinámica del calendario es así: día y medio no cae, pero el servicio se restablece cayendo día y medio, hasta ahí no existe ningún problema.



Pero la realidad es otra, en primera no se respeta el calendario y segunda no cae el tiempo que prometen solo llega unas horas y se va. Uno puede entender que existe mucha escasez, pero sino van a cumplir el tandeo mejor no hagan esos calendarios.



El recibo llega puntual y por cierto carísimo, pero se paga. Espero que CMAS haga su trabajo, no somos la única colonia que sufre desabasto, pero siempre nos quitan el agua por días y hasta que no se hace una denuncia no restablecen el servicio.



¡Exigimos que el servicio se restablezca a la brevedad!