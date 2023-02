Vecinos de la colonia Reforma, en Xalapa, no quieren que entre camión recolector a su privada

El motivo del presente es para reportar la forma arbitraria en que un grupo reducido de vecinos de la privada de Nicaragua de la colonia Reforma, en Xalapa, solicitó a través un oficio sin validez la entrada del camión recolector de basura a la calle.El oficio no cuenta con las firmas de los vecinos que habitamos dicha privada, pues ahí vivimos más de 39 familias y 35 no teníamos conocimiento de esta petición, ya que no se realizó ningún tipo reunión vecinal para dar a conocer este documento.Los motivos por los cuales no queremos que entre el camión son los siguientes:La privada fue habilitada para el acceso de vehículos apenas el 4 de enero del 2023, ya que su proceso de pavimentación concluyó durante los primeros días de diciembre. Por tratarse de una privada donde no hay acceso de camiones pesados, el concreto no puede tener exceso de peso ya que se puede fracturar.La privada es demasiada angosta y únicamente tiene entrada, por lo que los vecinos estacionamos los autos de manera que puede pasar un auto de medio tamaño, pero de entrar el camión este puede dañar a los vehículos ya que saldría de reversa ¿Quién pagaría esos daños?Es muy necesario mencionar que por tratarse de una privada, al final de esta se construyó un tragatormenta el cual, por sentido común, siempre tiene que estar libre de basura; con la entrada del camión, este dejaría basura en el pavimento y se correría el riesgo de que con alguna lluvia esta sea arrastrada a la alcantarilla y se tape, provocando inundaciones en la parte baja de la privada.Para finalizar, la obra realizada por el municipio fue dentro de un programa tripartita, donde el costo de la obra se repartió en tres partes: municipio (con el alcalde Ricardo Ahued), empresarios que donaron el concreto y una parte muy mínima que cubrieron los vecinos. Por cierto, los que están ocasionando este conflicto social ni siquiera cooperaron para los trabajos.