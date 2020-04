Buenas noches, mi nombre es Ma. del Rocío Méndez, vivo en la privada 1° de Mayo en Banderilla; les escribo esperando que ustedes puedan publicar mi comentario, porque hemos acudido a la Presidencia municipal, a la Comisión del Agua y no nos resuelven.



Llevamos dos semanas y media sin que nos caiga gota de agua y mis reservas ya están por terminarse.



Estoy sumamente preocupada, porque ahora con la contingencia uno tiene que tener más cuidado en estarse lavando constantemente las manos; así como estar desinfectando cosas.



Ojalá pudieran entrevistar a alguna persona que nos pueda explicar el motivo por el que no nos llega el recurso.



Muchas gracias por su atención.



Les agradecería no publicaran mi nombre, ni mi número telefónico, por cualquier cosa.



Atentamente

Nombre (…)

Tel (…)