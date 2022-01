Vecinos de Las Ánimas piden al Ayuntamiento de Xalapa clausurar gimnasio ilegal

Vecinos de la colonia Pedregal de Las Ánimas acudieron al Ayuntamiento de Xalapa a solicitar al alcalde Ricardo Ahued Bardahuil la clausura de un gimnasio deportivo que desde hace año y medio fue instalado en la zona, perturbando la tranquilidad de quienes habitan a su alrededor.En un escrito dirigido a la regidora cuarta, Zabdy Asmaveth Quezada Valdez y con copia al munícipe, expusieron que el establecimiento denominado "HERO74 CROSS TRAINING” “desde su instalación no ha hecho más que alterar la vida pacífica que hasta entonces teníamos los residentes”.Explicaron que todas las mañanas desde las 6:00 y hasta las 10:00 horas y por la tarde, desde las 16:00 y hasta las 22:00 horas, se escuchan sonidos estruendosos de los aparatos de ejercicio que utilizan los asistentes al lugar, además de música a alto volumen.Los inconformes indicaron que el espacio donde opera desde el inicio de la pandemia les fue rentado por el dueño, quien no habita allí, por lo que afirmaron que él no sufre de la incomodidad que les genera el ruido desde tempranas horas del día y hasta bien tarde en la noche.En el documento le indican a la edil la presentación de oficios del 7 de junio de 2021; 2 de agosto 2021 y 21 de septiembre 2021, entregados al entonces alcalde de Xalapa, Pedro Hipólito Rodriguez Herrero, en el que le hicieron de su conocimiento la inconformidad que manifiestan 25 familias residentes de la manzana 296, en relación con este gimnasio.Abundaron que una reunión de conciliación con el expresidente Municipal y exfuncionarios de su administración, se demostró que no existe registro de autorización para el funcionamiento del establecimiento ni de las autoridades del Ayuntamiento, así como tampoco de los colonos tal y como lo requiere el Reglamento Municipal.De allí, la insistencia de que el espacio deportivo está funcionando de manera ilegal y por lo cual, solicitan a la Regidora verificar la validez de la acusación y actuar en consecuencia de acuerdo con las facultades que le confiere el Reglamento del Ayuntamiento de Xalapa.