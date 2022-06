Vecinos de Medellín de Bravo, hartos de clientes “mala copa” del bar Coco Loko

Vecinos del circuito Halcón del Fraccionamiento Puente Moreno, en Medellín de Bravo, se dicen hartos de los clientes del Bar contiguo Coco Loko, ya que sus vehículos bloquean la reja que les da protección por la noche y estos lo agarran de estacionamiento y para hacer sus necesidades.Bajo la mirada cómplice de los encargados de ese lugar que empezó siendo taquería y ahora un antro, aseguran los afectados que este problema ya lleva varios meses, pero que en los últimos fines de semana se ha vuelto más intenso, pues los clientes muchas veces bajo los efectos del alcohol, bloquean la entrada a los domicilios de cerca de 30 familias.“Nos toca lidiar con clientes intoxicados y agresivos del Coco Loko, asegura vecina afectada, pues estos irrumpen en su área domiciliaria que han llegado a amedrentar a mujeres, jóvenes y niños del lugar.Señalan los afectados que en repetidas ocasiones han recurrido a las autoridades de tránsito estatal para buscar una solución, pero que este fin de semana donde se vieron más afectados, no llegaron como en pasadas ocasiones.“Desde que abrió el bar ha sido una constante de demasiado ruido, porque tienen grupo en vivo que termina hasta las 6:00 de la mañana en algunas ocasiones. Ha ido aumentando la problemática pues cuando no teníamos reja aquí venían a hacer sus necesidades, incluso ropa interior y hasta calzones usados dejaban ahí. Nos sentíamos inseguros por eso la pusimos”, acusa Jorge, quien su casa queda Justo atrás del bar Coco Loco.Sin embargo, esta no solucionó el problema, pues ahora se estacionan sobre el circuito Halcón, impidiendo que vecinos puedan cerrar la reja, que, además, los días que logran cerrarla los clientes del bar-antro, que salen por la madrugada alcoholizados, hacen del portón su mingitorio.Los afectados aseguran ya haberse puesto en contacto con los administradores del bar Coco Loko, quienes no han hecho nada para remediar la situación, por lo que piden la ayuda de autoridades y así poner fin a sus problemas.