Vecinos de Motzorongo bloquean carretera Motzorongo-Tezonapa

Vecinos de Motzorongo bloquearon con llantas y piedras la carretera Estatal a Tezonapa para exigir al Alcalde que les haga bien la obra de drenaje.



Al respecto, el presidente municipal Luis Arturo Sánchez García aclaró que este viernes se reunió con los vecinos de esta localidad y les explicó que era imposible que esta red de drenaje arrojará también el agua pluvia y que eso era por lo que se taponeaba la red.



Añadió que ahora que la empresa constructora abrió la red para trabajar, se encontraron desechos como balones, ropa y pañales desechables, por lo que les recomendó no arrojar este tipo de desechos.



Asimismo, refirió que les comentó que no es posible cambiar la tubería porque es volver a hacer el proyecto y la obra se haría hasta el próximo año y provocaría todo un caos.



“Se había acordado en abrir nuevamente la tubería y echar 5 pulgadas de agua para que vea que no se tapa, al menos que le arrojen desechos nuevamente como lo han hecho en dos ocasiones”.



El edil refirió que así habían acordado, por lo que le sorprendió que este mediodía bloquearan la carretera.



Ante eso, dijo que no puede hacer nada y será hasta el lunes cuando los pueda atender.