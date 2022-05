Vecinos de Privada del Tecnológico piden al Alcalde de Xalapa detener obra

Buenas tardes:Quisiera tener la oportunidad de publicar una importante petición usando este medio dirigido al presidente municipal de Xalapa, Ricardo Ahued Bardahuil.A través de este conducto, con el apoyo de los medios masivos de comunicación, los xalapeños solicitamos respetuosamente su apoyo, ya que hemos realizando escritos dirigidos a usted y a las distintas dependencias que están bajo su honorable cargo (Desarrollo Urbano y Dirección de Medio Ambiente) sin recibir ninguna solución.El caso es que en octubre de 2021 solicitamos la intervención de las autoridades, ya que se inició una obra que daña el área verde (entre otras cosas) ubicada en la calle Privada del Tecnológico. Ese año se logró detener, ya que los infractores no acreditaron el permiso por parte de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente.Entrando la administración que ejerce a su cargo, señor alcalde Ricardo Ahued, nos dirigimos con el debido respeto para continuar señalando el daño irreversible de la flora y fauna que causa la construcción, además están dejando una calle muy estrecha, lo cual nos causa temor, ya que en caso de siniestro esto entorpecería el paso de un camión de bomberos o de cualquiera para salvaguardar la integridad de los que habitamos en la calle Privada del Tecnológico.Como respuesta a un escrito dirigido a usted nos dijo que nos pusiéramos en contacto con la Dirección de Desarrollo Urbano a cargo del arquitecto José Miguel Torres Cházaro y a la Dirección de Medio Ambiente a cargo de la ingeniera Ana Isabel Guevara Escobar, de lo cual no hemos recibido ninguna atención ni apoyo, ya que, por ejemplo, en lo que compete a Medio Ambiente hemos asistido y llamado numerosas veces para que hagan una inspección, pues les decimos que entre más tarden mayor será el daño de la flora y fauna y eso no es un rompecabezas que se pueda volver armar.A lo que sólo nos responden que está programada la visita pero que tienen mucho trabajo y no saben la fecha, ¿van a venir cuando ya todo este devastado? ¿Qué caso tendrá en ese momento?Hacemos énfasis que el terreno donde se construye es relleno y nos consta a los que habitamos inicialmente en la calle, por lo cual si las autoridades antes de dar un permiso realizan un estudio de mecánica de suelo ahí tendrán la respuesta si es viable o no construir, además de que cuando llueve se encharca el agua en el área donde se construye pues es un paso de aguas pluviales.Entre muchos otros puntos que en realidad deben considerar nuestras autoridades para cuidar la integridad de todos los ciudadanos que confiamos en ustedes, es un tema importante para los xalapeños y más para los que habitamos en la Privada del Tecnológico, pues lo que buscamos es nuestra seguridad y bien común.Espero podamos tener una pronta solución.Julia M.