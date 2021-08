Vecinos de Prolongación Norte 6, en Orizaba, se dicen en el abandono

Habitantes de Prolongación de Norte 6, en la colonia Abelardo Rodríguez, señalaron que la ciudad sigue requiriendo de atención y es necesario que la administración municipal atienda otras zonas que no sea sólo el centro de la ciudad, pues por ejemplo ahí hay calles en el abandono como la suya.



Indicaron que su calle no está pavimentada, tampoco tiene banquetas, hay maleza y lamentablemente hay personas que tiran su basura sobre la vía pública.



Señalaron que ya perdieron la cuenta de las veces que han solicitado a ésta y las anteriores administraciones que se les componga su calle, pues también son orizabeños y pagan sus impuestos, pero sólo ven cómo se anuncian obras en el centro y a ellos los ignoran.



“La respuesta que nos han dado es que no hay dinero, lo cual nos deja sorprendidos”, ya que se están pagando 35 millones de pesos en el proyecto del Tobogán de la Montaña que se hará en el cerro de Escamela y para esta calle otra vez no hay nada.



Indicaron que esta no es la única calle en el olvido, pues en esta misma colonia hay otras, pero “como por aquí no pasan turistas, no les importa”, pero sí se acuerdan de ellos para pagar impuestos, sin que a cambio vean que eso se traduce en mejoras.