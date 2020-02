Vecinos de Río Medio II, en Veracruz Puerto, exigen alumbrado en parque público

Habitantes del fraccionamiento Río Medio II del municipio de Veracruz, señalan estar cansados de tanta inseguridad. Afirman que llevan un año y seis meses pidiéndole al Alcalde reparar luminarias del parque se encuentra abandonado.



Hace 13 días, Pedro caminaba sobre la calle Romaín, con rumbo a su trabajo, cuando dos sujetos a bordo de una moto lo intentaron asaltar con un arma de fuego. Relató que logró correr y refugiarse en casa de un vecino cerca del parque.



Como dicho parque no tiene vigilancia, al sitio llegan individuos que además de vandalizar bancas y juegos del lugar, por la noche se drogan entre los arbustos, comentó Ubaldo, otro vecino del fraccionamiento.



“Está muy oscuro. Nos hemos cansado de levantar reportes y recibimos folios del Ayuntamiento pero nunca hay un seguimiento. Siempre nos dicen ‘el mes que viene’ y así ya llevamos más de año y medio y no hay solución. Ya han asaltado ahí y hasta se drogan. La autoridad no pone atención”, criticó.



El parque comunitario se ubica en la calle Pánuco esquina Romaín. A unos cuantos metros hay una caseta de Policía, en donde también han pedido auxilio en repetidas ocasiones y lamentaron que elementos no se han preocupado por atenderlos.



Señalan los afectados que son cinco oficios, que a través de la jefa de manzana han llevado al alcalde Fernando Yunes y ya son 18 meses que les dan largas, mientras los asaltos y actos vandálicos siguen registrándose en la zona.



Hace un par de semanas, solicitaron el apoyo a la asociación de Hoteles y Moteles de Veracruz, quienes por medio de su presidente han apoyado con la rehabilitación del parque, bancas, pintura, juegos y jardinería. Sin embargo, el problema del alumbrado persiste y esperan que el Ayuntamiento pronto les resuelva.