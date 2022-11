Vecinos de Riviera Veracruzana desconfían de empresa Gas Natural del Noreste

Habitantes de la Riviera Veracruzana piden que se les informe sobre la introducción del gasoducto que aseguran ya se anuncia en la zona, y que operaría la empresa Gas Natural del Noreste para dar servicio a los fraccionamientos de Antón Lizardo.Hasta el momento desconocen si se cuenta con los permisos federales, estatales y municipales pero ya existe promoción del servicio y temen que represente un riesgo para esta zona habitada, dijo Francisco Arrieta Lerdo de Tejada, lugareño de la Riviera."Para nosotros representa incertidumbre. Podemos tener mil preguntas. El impacto en infraestructura, no sé si la infraestructura de gas natural pueda ser muy buena pero que implique riesgos por cómo lo intubas ¿por dónde lo van a pasar? Hay vialidades, banquetas. Muchos de los fraccionamientos ya están construidos, para poder hacer toda esta estructura tendrán que romper, cerrar calles", lamentó.Cabe resaltar que este mismo proyecto también se ha intentado asentar en el fraccionamiento Laguna Real, en el Puerto de Veracruz.Los colonos actualmente no tienen conocimiento transparente del proyecto y por ello existe incertidumbre de que una nueva empresa se asiente para dar el servicio de gas natural."Preocupa el tema de la seguridad porque lleva la tubería en el subsuelo, si alguien hace una obra de arreglo, de reparación de ductos telefónicos y no está claramente señalado, puede haber un accidente. ¿De dónde vendría el gas?, ¿dónde estarían los depósitos y los tanques?, no sabemos, falta mucha información".Agregó que esta empresa que trabaja en el proyecto particular ya sostuvo reuniones con algunos colonos en donde les han planteado la introducción del gasoducto, incluso ya están trabajando en medición de terrenos.