Vecinos del centro de Xalapa protestan por la falta de agua potable desde hace 6 días

Vecinos cerraron la calle Rafael Lucio, Madero y Libertad, en protesta por la falta de agua potable en la zona desde hace 6 días.De acuerdo con los ciudadanos han reportado la situación a la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento (CMAS), sin embargo, no hubo respuesta.Por esta razón, con pancartas y vehículos bloqueando dichas vialidades, los lugareños exigen una solución al problema.El ciudadano Nicolás Ronzón explicó que solicitaron una pipa, pero siguen sin proporcionarles el agua y por esta razón se organizaron para inconformarse.“No hay agua (…); no hubo respuesta. Nos hace mucha falta, generalmente son 2 días con agua y 2 días sin agua con los tandeos, pero ahora ya son 6 días y en esta temporada de calor no se puede estar así.“Compramos garrafones de agua para los baños, de dónde va a agarrar la gente para pagar el agua así”, señaló.De acuerdo con los inconformes, anteriormente durante la temporada de tandeos los cortes eran por 2 días, sin embargo, al cumplir 6 días sin agua potable en tuberías fue que optaron manifestarse.