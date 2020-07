Vecinos del fraccionamiento La Joya, en Mariano Escobedo, sin agua y drenaje

Debido a que desde hace dos años y medio carecen de un sistema eficiente de drenaje sanitario y pluvial, así como de servicio de agua potable, habitantes del fraccionamiento La Joya bloquearon la carretera Mariano Escobedo-Orizaba.



Los inconformes, representados por las señoras Guadalupe Rojas y Obdulia Chamorro Romero, señalaron que cada época de lluvias se inundan y la constructora Siglo XXI no les da respuesta y ante las exigencias que le hacen, uno de los dueños, a quien conocen como “contador Miguel”, les dijo que se están metiendo en problemas legales, lo cual consideran una amenaza.



Mencionaron que lamentablemente la constructora y el ayuntamiento no les dan respuesta, pues las autoridades les dicen que ellos no pueden hacer nada porque el fraccionamiento no les ha sido entregado, ya que sigue en construcción, y la empresa ni siquiera continúa.



Indicaron que se han dado cuenta de algunas inconsistencias, pues solicitaron los estudios de impacto ambiental a la constructora y no se los entregó, además de que les han dicho que el Gobierno del Estado autorizó el complejo habitacional y también que fue la pasada administración municipal.



Al lugar se presentó el director de Obras Públicas del ayuntamiento, Gilberto Huerta Macías, quien les explicó que el ayuntamiento no puede atender los servicios hasta que le sea entregado el fraccionamiento, pero debido a que aún está en construcción, pedirá a la empresa le otorgue los permisos necesarios para apoyar a los habitantes a solucionar este problema.