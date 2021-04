Vecinos del Fraccionamiento La Pradera demandan vigilancia por parte de SSP

Al Calor Político:



Solicito de la mejor manera poder expresar esta inconformidad que tenemos en el fraccionamiento La Pradera. Somos un grupo de vecinos que solicitamos vigilancia por parte de Seguridad Pública, ya que ha habido robos a casa-habitación y asaltos.



El último fue el día miércoles 31 de marzo del presente, aproximadamente a las 3:00 de la tarde, en el cual asaltaron PISTOLA EN MANO a una pareja con su hijo. Los vecinos al escuchar los gritos salimos pero (los delincuentes) se fueron rapidísimo. Como era de esperarse, la Policía nunca llegó, esto sucedió en los condominios nombrados Almendros. Dichos condominios tienen pasillos o andadores y como están poco concurridos, es donde aprovechan los maleantes para entrar y andan revisando.



No tenemos vigilancia en esos andadores. De vez en cuando pasa una patrulla pero en calle principal (Álamos) y jamás se detienen ni dan rondines.



No estamos dispuestos a permitir que roben nuestro patrimonio o nos sigan asaltando, ya que si no, haremos justicia por propia mano o tomaremos la carretera federal, a un costado de la Central de Abastos, para que nos manden vigilancia.



Pagamos impuestos, tenemos derecho a la vigilancia.



Agradezco su atención al presente y esperemos seamos tomados en cuenta, ya que tememos que esto siga pues a ningún asaltante o ratero han agarrado.



Atentamente,



Lilia Ruiz