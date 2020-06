Gobierno del Estado, Sector Salud y H. Ayuntamiento de Xalapa, Veracruz.



Presente.



Los vecinos colindantes al Panteón Viejo de 5 febrero enviamos un grito de auxilio.



Del COVID-19 nos toca a nosotros cuidarnos pero del dengue, no hay manera. Nuevamente solicitamos un alivio a esta situación. Es urgente fumigar y cancelar los floreros de las tumbas, no tienen ningún uso, sólo son criaderos de mosquitos.



No pedimos que los destruyan, se pueden rellenar con arena u otra opción que se recomiende, menos la perforación para no acumular el agua, pues se tapan con la hojarasca.



Atentamente



Vecinos.