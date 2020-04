Vecinos denuncian a chofer de camión de basura que tira desechos en calle Rébsamen de Xalapa

Por medio del presente, me permito adjuntar el siguiente video.



Aparece un camión del servicio público de recolección de basura, el cual, de forma continua viene, se detiene en la calle de Rébsamen casi esquina con Circuito Presidentes, bloquea el tránsito vehicular y vierte desechos orgánicos en estado de descomposición, que causan mal olor, atraen a ratas en busca de alimento y además pueden ser un foco de infección ya que al no llover persiste el mal olor.



Vecinos de la calle le pidieron al chofer del vehículo que no lo hiciera, sin embargo, con actitud prepotente dijo que autoridades municipales les otorgaron permiso. Por este motivo solicito su apoyo para que autoridades del municipio tomen cartas en el asunto y corrijan esta situación que no es la correcta y puede ocasionar daños a la salud, mal olor y atraer roedores.



Atentamente

Vecinos de la calle Rébsamen