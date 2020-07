Vecinos detienen a empleado de Limpia Pública por acoso a mujer, en Veracruz

Ciudadanos organizados detuvieron a un trabajador de Limpia Pública municipal luego de que este fuera señalado de haber acosado a una mujer en los alrededores de la Laguna de Lagartos, al norte de la ciudad de Veracruz.



Presuntamente una mujer denunció que mientras caminaba con un menor por la zona el empleado identificado como José Luis “N” la acosó con palabras altisonantes.



Según el relató la chica logró pedir auxilio y ser apoyada por un grupo de ciudadanos que se identifican como “autodefensas” que viven en la periferia de la Laguna.



El grupo de ciudadanos detuvo al sujeto de 39 años y aunque este se resistió y aseguró que no había hecho nada, no se salvó de unos cuantos golpes que le proporcionó quien se decía ser esposo de la agraviada.



El presunto agresor aceptó ser trabajador del Ayuntamiento de Veracruz, pertenecer al sindicato de la Limpia Pública que lidera el exdiputado local, Antonino Baxin Mata, por lo que los vecinos pidieron la intervención del líder del gremio para tomar cartas en el asunto y evitar que ocurran este tipo de situaciones.



Minutos más tarde el grupo de gente lo dejó en libertad bajo la condición de que no volviera a incurrir en el delito de acoso o agresión contra las mujeres.



Se trató de contactar al líder sindical para saber si postura al respecto, y aclarar la situación laboral del sujeto, si continúa trabajando o tendrá alguna sanción por el supuesto mal comportamiento que