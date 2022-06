Vecinos detienen obra de unidad deportiva en Xalapa; exigen instalación de drenaje

El proyecto de un gimnasio en La Lagunilla, gestionado por Hipólito Rodríguez Herrero al término de su administración como Alcalde de Xalapa, que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) presupuestó para llevar a cabo este 2022, no ha sido cancelado. Sin embargo, existen inconformidades de los habitantes de esa zona de la ciudad, quienes han detenido el desarrollo del proyecto momentáneamente.Así lo indicó el delegado de la Secretaría del Bienestar en Veracruz, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, al exponer que la negativa de algunos residentes se debe a que quieren que antes de construir esta instalación deportiva se lleve a cabo la introducción del drenaje pluvial, debido a que es una zona que acostumbra a inundarse."En La Lagunilla hay una controversia con la comunidad por las prioridades de las obras, pero espero que gane la sensatez, la razón y se puedan hacer las obras. El compromiso de la Federación es que ya están los recursos, ya están los proyectos, ya están avalados por las comunidades y ahora son los Ayuntamientos los que tienen que facilitar las condiciones para que las obras se ejecuten", expresó.Citando el dicho: "la burra no era arisca...", el responsable de los Programas Sociales del Gobierno Federal en este Estado reconoció que es justa la demanda de los habitantes de esa zona periférica de la Capital, ya que al ser un "vaso" o "sumidero" las aguas pluviales no tienen dónde desembocar, provocando que se inunden."De manera natural La Lagunilla es un vaso que en las épocas de inundaciones, por la falta de drenaje adecuados, acostumbra a inundarse con aguas negras y por eso la población tiene una lucha permanente. Y ahorita hay un plan para hacer un drenaje, cosa que es muy correcta por parte del Gobierno del Estado y el municipio", manifestó.El funcionario federal recordó que la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), la Facultad de Medicina de la Universidad Veracruzana (UV), y toda la zona de atrás de Ébano y zona norte, en su momento tiraban los drenajes a un ojo de agua natural que había al centro de La Lagunilla, generando un alto grado de contaminación."Los vecinos cuando ven que llega la obra urbana de mejoramiento, se ponen un poco nerviosos porque dicen primero el drenaje pero es un tiempo administrativo urbano que se tiene que armonizar. Ya se les explicó por parte de la SEDATU que no va a haber problema, pero los vecinos dicen que primero quieren ver el drenaje", reafirmó.Y es que aseguró que el proyecto hidrosanitario de los gobiernos municipal y estatal avanza más lento que el que pretende ejecutar el Federal en esa zona."Los Gobiernos municipal y estatal llevan más lentitud en la aprobación de presupuestos, proyectos y ejecución; nosotros ya les ganamos para hacer la obra, ese conflicto con la comunidad se tiene que clarificar. La mayoría está entendiendo", concluyó Manuel Huerta.