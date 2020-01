Vecinos evidencian confrontaciones entre policías y ambulantes, en centro de Coatepec

Vecinos del primer cuadro de la ciudad de Coatepec demandan la pronta intervención de las autoridades ante el serio problema que se está generando y que podría terminar en tragedia, por la presencia de vendedores informales en el centro histórico de este pueblo mágico.



Los quejosos, mismos que pidieron el anonimato, precisaron que ya es insoportable la presencia de tanto vendedor ambulante en esta zona de Coatepec y como ejemplo dijeron que en la Calle Lerdo, hace apenas unos días, se dio un serio enfrentamiento entre los vendedores de pirotecnia y las fuerzas de seguridad.



Indicaron que esa zona es de alto riesgo y esos problemas son generados, al parecer, por gente afiliada a una organización denominada Frente Popular; es un secreto a voces que quienes encabezan a los ambulantes son unas personas llamadas Maribel García y Gustavo Méndez, ellos serían los líderes y los que protegen a toda esa gente"



Los vecinos manifestaron que el llamado a las autoridades educativas es porque se tiene conocimiento que es la misma directora de la Escuela Primaria Benito Juárez quien, al parecer, les proporciona la energía eléctrica a varios de ellos y esa versión cada día cobra más fuerza entre los padres de familia de dicha escuela, por eso lo ideal es que las autoridades educativas tomen carta en este asunto y colaboren en la seguridad, no tan solo de la ciudadanía sino de los alumnos también.



Externaron que "de ser cierta esa versión la directora de dicho plantel, Zozaly Zurita Pérez, estaría contribuyendo en el problema y de paso hasta el inspector escolar es ignorado".



Los vecinos reiteraron el llamado a las autoridades "ya que solo estamos elevando una voz de alerta, no es posible que un pequeño grupo de vendedores ambulantes ponga de rodillas tano al gobierno estatal cómo al Municipal".



"Coatepec es un pueblo mágico, aquí tenemos tradición, gastronomía, cultura y trabajo por lo tanto no es posible tanto desorden, tanta anarquía y demasiado riesgo para la población en este primer cuadro de la ciudad", añadieron.