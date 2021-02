Vecinos exhiben alcantarillas tapadas y drenajes desbordados, en Medellín de Bravo

Habitantes del Fraccionamiento "Paseos del campestre", en Medellín de Bravo denuncian que desde el mes de diciembre las alcantarillas se encuentran tapadas ocasionado que el drenaje se desborde exponiendo heces fecales y malos olores.



A decir del presidente del Comité Administrativo de vecinos del fraccionamiento, José Hermida Gómez, ya hicieron el reporte al Grupo Más y al Ayuntamiento, pero no han tenido solución, al contrario el problema se ha ido agravando y es un foco de infección para al menos 89 departamentos.



"En todos los condominios principalmente en el condominio Sierra desde el mes de diciembre tenemos tapados todos los drenajes, otros condominios, aquí somos 89 casas que está la ruptura del drenaje y está saliendo por las atarjeas, las aguas no huelen bien, están saliendo las heces fecales", dijo.



Hasta hace unos días les dieron respuesta y el argumento es que no han podido ingresar los camiones para desazolvar las alcantarillas.



"Hemos reportado y no han hecho caso, en el mes de febrero nos dicen que no han podido venir porque Transito de Medellín no les permite acceder a la carretera el camión vector para hacer eso", lamentó.



Insisten en que pagan todos los servicios y llevan prácticamente tres meses con los desechos en las calles de sus casas.