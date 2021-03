Vecinos exhiben presunto “fraude” de CMAS Xalapa

Un grupo de colonos de Xalapa acusó que la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento (CMAS) aún no acude a instalar 4 tomas de agua que pagaron en diciembre de 2020.



Con una marcha que llegó a la plaza Sebastián Lerdo de Tejada, Carlos Hernández Arriaga, presidente de la asociación civil Frente Veracruzano Social (FREVESOL), dijo que las familias de la colonia Moctezuma y Bosques de las Lomas temen haber sido sido defraudados por CMAS, pues ya son varios meses que continúan a la espera de la instalación.



"Se pagaron 3 de aproximadamente 2 mil 200 y una de 3 mil 500. Desde diciembre nos cobraron y no nos han instalado esas tomas de agua. Nos dijeron que teníamos que meter un oficio en Desarrollar Urbano municipal, lo metimos desde enero y tampoco nos hacen caso. Nadie nos escucha, nadie nos resuelve, nadie nos atiende y es por eso que decidimos salir hoy a las calles", dijo.



Indicó que las familias ya cumplieron con lo solicitado por CMAS pero el organismo sigue sin atenderlos.



"Nosotros ya cumplimos, nosotros ya les pagamos y lo único que queremos es que nos digan qué va a pasar con nuestro dinero, o hasta cuándo las van a poner. Son 4 tomas que estamos pidiendo por ahorita, son 16 familias las que están a la espera. Faltan más de 40 tomas para las familias".



Aseguró que las colonias se encuentran regularizadas y otros terrenos en proceso, pues el Ayuntamiento de Xalapa construyó cuartos para los vecinos que ahí habitan, por lo que no se encuentran fuera de lo legal.



"El Ayuntamiento ahí les construyó unos cuartos. Si el Ayuntamiento hizo cuartos, cómo puede ser posible que me digan que es irregular. El Ayuntamiento hace cuartos pero no da el servicio de agua", finalizó.