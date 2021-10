Vecinos exigen dar solución a ambulantaje en la colonia Revolución de Xalapa

Habitantes de la colonia Revolución, en Xalapa, acudieron este miércoles al Palacio Municipal para denunciar invasión de áreas verdes por parte de ambulantes, la no conclusión de una obra de drenaje y el incumplimiento de la instalación del alumbrado público, para el cual dieron una aportación.En representación de los colonos, Fernando Espinoza refirió que una persona construyó un local comercial sobre la banqueta del área verde que los residentes del lugar han protegido, ubicada entre las calles Manuel de la Peña y Adolfo de la Huerta.Además, añadió que la administración capitalina dejó incluso un estanque debajo de la vivienda de uno de los vecinos, en el que se vierten las aguas negras de la avenida Atenas y se quedan estancadas, al no tener paso hacia el canal de desagüe."La tercera queja es porque entramos al programa 70/30 de alumbrado público y no nos han colocado una luminaria que fue cooperación, aportación de todos los vecinos. Ya tenemos 15 días esperando y no nos dan respuesta", externó.Junto con los inconformes que aguardaban la atención de las autoridades de Alcaldía de Xalapa, exigió que les den respuesta rápida a las peticiones, ya que el subdirector de Gestión de Energía, Canek García, según él, se comprometió a que en una semana quedarían instalados los focos y aún no lo ha cumplido.Adicionalmente, pidió la intervención del Ayuntamiento pues recordaron que el 12 de mayo fueron afectados por inundaciones y desde entonces no pueden circular libremente por las banquetas porque los seis vendedores ambulantes siguen ocupando las aceras con sus mercancías."Acaba de ponerse otro vendedor en el área verde, en el medio del camellón. Como dice el compañero, nos organizamos, podamos árboles, limpiamos calles, pagamos luminarias y ahora que ya todo está bonito, entonces todos quieren ponerse allí y apadrinados por un líder", denunció Esteban Morales, otro de los inconformes.Agregó que el compromiso fue que en junio irían a resolver la problemática del ambulantaje pero hasta la fecha no les han resuelto nada, al igual que con el tanque de aguas negras."Es una contaminación ahí, quedaron de cerrarlo y no lo cerraron. Queremos la intervención del municipio y pronta solución. Firmar una minuta para ver cuándo lo van a hacer, porque nos llevan en promesas y no lo cumplen", reiteró Morales.