Vecinos impiden trabajos de construcción de Universidad del Bienestar, en Orizaba

Integrantes del Comité Pro Defensa del Campo Cidosa que se oponen a la construcción de una Universidad del Bienestar “Benito Juárez” impidieron la labor de topógrafos que este viernes acudieron a hacer mediciones con miras al inicio de la obra.



Alberto Hernández Carrillo, integrante de esa agrupación, explicó que en cuanto les avisaron que había gente ahí acudieron a ver y éstos se identificaron como personal de Gobierno del Estado y municipal.



Incluso, mencionó ya habían metido equipo con el que iban a trabajar, pero se les informó que sobre el inmueble hay un litigio y existe un amparo federal, por lo que nadie puede estar ahí.



Mencionó que las personas salieron y se les explicó cuál era la situación, por lo que les comentaron que sólo ingresarían por su equipo y se retirarían.



Comentó que es la segunda vez que llega personal a intentar realizar trabajos a pesar de la oposición que hay de la población.



Indicó que no se explican el por qué la necedad de que sea en ese lugar, cuando el Gobierno del Estado tiene un predio junto a Camino Nacional en donde pudieran hacer el plantel, o bien ocupar la textilera o en el antiguo palacio municipal.



Al lugar llegaron unidades de la SSP, sin embargo, los integrantes del Comité Pro Defensa del Campo Cidosa dijeron no sentirse intimidados ya que no están haciendo nada, simplemente permanecen afuera.