Vecinos piden a Fiscalía agilizar trámite para poder sepultar a don Pablito

Vecinos de la colonia Framboyanes, en la ciudad de Xalapa, solicitaron a la Fiscalía General del Estado (FGE) darle celeridad a la entrega de documentación y permiso de traslado del cuerpo de don Pablo García Sánchez, señor de la tercera edad que murió el día lunes y será llevado a la comunidad de El Rosario, en Rafael Lucio.



Explicaron que don Pablo, como lo conocían, vivía con su esposa en una situación de extrema pobreza y ambos en edad muy avanzada, por lo que al momento de su muerte, el pasado lunes, todo los procesos de defunción han sido complicados al no tener ningún documento, identificación o familiar.



"Ya murió don Pablito, amaneció muerto el lunes por la madrugada, se lo llevaron a la SEMEFO y todo. Allá estuvo y apenas ayer nos lo entregaron. El señor no contaba con ninguna identificación y fue muy difícil recuperar el cuerpo. Nos donaron un terreno en El Rosario, que pertenece a Rafael Lucio y ahorita para hacer el proceso del traslado, nos están poniendo peros en la Fiscalía", explicaron.



Comentaron que el cuerpo lo tienen en el lugar donde vivían los abuelitos en la calle Mango y es necesario que se resuelva el problema por el tiempo que lleva fallecido don Pablito.



"Tenemos el cuerpo aquí en su casa. Aquí estamos e imagínense desde cuándo el señor ya murió y no se le puede dar cristiana sepultura".



Mencionaron que entre todos los vecinos reunieron para los gastos funerarios y sólo están a la espera del documento para el traslado del cuerpo.