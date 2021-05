Vecinos se oponen a trabajos en la avenida Pomona, en Camerino Z. Mendoza

Habitantes de la avenida Pomona, en la colonia Unión y Progreso de Mendoza, se inconformaron por la pretensión del ayuntamiento de abrir esa calle supuestamente para cambiar la tubería de agua potable, ya que recientemente fue pavimentada y no quieren que la destrocen.



“La van a romper y a descomponer, y sentimos que no es justo, además de que no se nos ha informado en qué consisten los trabajos que se van a hacer”, indicó un grupo de vecinos.



Agregaron que al momento nadie les ha informado nada y únicamente se enteraron por personal del ayuntamiento, lo cual les ha creado incertidumbre.



Comentaron que hay quienes tienen coche y no saben si lo podrán acomodar para no quedar encerrados o qué es lo que se va a hacer.



Indicaron que hablaron al ayuntamiento y les dijeron que desconocen de cualquier obra e incluso quedó de acudir el director de Obras Públicas, pero después les dijo que no diría y que le hicieran llegar un oficio de inconformidad, pero tampoco les aclaró nada.



“Nosotros lo que queremos es que se nos informe, pero estamos molestos porque por mucho tiempo luchamos porque se nos pavimentara esta calle y ahora que ya tiene un año que la pavimentaron sólo vieron que llegó personal a marcar para supuestamente romper el pavimento con la cortadora de concreto”, expusieron.



Los vecinos señalaron que ya platicaron con el representante de la colonia y él se haría cargo de recabar firmas y llevar el oficio al ayuntamiento.



Comentaron que están listos por si ven que quieren iniciar a romper el pavimento para bloquear la calle e impedirlo.