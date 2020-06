Vecinos se organizaron para detener a ladrones de viviendas, en Soconusco

La madrugada de este lunes, vecinos del Fraccionamiento Santa Cruz de Soconusco, Veracruz, buscaban sobre las calles de este sitio a tres presuntos ladrones que se han dedicado a meterse a las viviendas durante los últimos días.



Fue el enojo de los pobladores que causó que se congregarán al menos 100 personas y empezaran con la búsqueda de estos maleantes.



Uno de los vecinos mencionó que no es la única vez que estos hampones se meten a las viviendas para robar sus pertenencias, que ya están cansados de esta situación y es por ello que se juntaron para detenerlos y hacer justicia por su propia mano.



Tras la búsqueda, detuvieron a un joven de identidad desconocida, quien dijo no tener nada que ver con las acciones que han estado ocurriendo, así mismo su madre llegó al lugar para abogar por él, después de esto los vecinos de Santa Cruz decidieron soltarlo, ya que no tenían evidencias contra el joven.



Así mismo, autoridades municipales y estatales llegaron al sitio y también iniciaron la búsqueda de aquellos, quienes se esconden sobre las plantas altas de las viviendas abandonadas, sin embargo, no capturaron a nadie.



Cabe mencionar que en días pasados, en este mismo lugar fueron detenidos dos masculinos identificados como José Luis "N" y Augusto "N", quienes fueron puestos a disposición de la Fiscalía de Acayucan, ya que se les señala estar involucrados en los robos de estas viviendas.