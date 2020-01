Vecinos se quejan de excesivas cuotas de vigilancia en fraccionamientos de Coatepec

Vecinos de fraccionamientos privados, como Arboledas Cañadas y San José, ambos situados en Coatepec, han externado su inconformidad ante las reglas de los Comités Vecinales por las exorbitantes cuotas que deben aportar y las medidas que aplican en caso de no cumplirlas.



Y es que, de acuerdo con testimonios de habitantes de ambos fraccionamientos, quienes por el momento prefirieron reservar sus nombres, si se incumplen con las cuotas que van desde los 500 pesos hasta los mil 500 pesos mensuales para cubrir servicios como vigilancia y jardinería, estos se les retiran.



No obstante, indicaron que al no tener estos servicios se pone en peligro su integridad física, pues en algunos casos ya no pueden ingresar sus automóviles y sus casas se quedan desprotegidas al no tener el servicio de cámaras de vigilancia.



Asimismo, explicaron que al contar con módulos de seguridad en los accesos deben bajarse a retirar ellos mismos la pluma para poder entrar, además de que recalcaron que se impide el ingreso a proveedores, a cualquier vehículo e incluso a la policía.



Refirieron que sufren además restricción de paquetes y correo en la caseta de vigilancia, les quitan la luz eléctrica de afuera de sus viviendas y el servicio de jardinería, por lo que en algunos casos han sufrido la caída de ramas e incluso de árboles.



Y en casos más graves, han sufrido robos en sus casas, situación que ya es insostenible, por ello dijeron que han tenido que acudir a interponer denuncias ante la Fiscalía de Coatepec, pues temen por su seguridad.



También hicieron un llamado a las autoridades correspondientes para que intervengan, pues, aunque se trata de fraccionamientos privados y no municipalizados, aseguraron que no es posible que los vecinos actúen de esta manera.