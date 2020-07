Vecinos señalan a habitantes de la colonia José Cardel por delitos, en Xalapa

Vecinos de la calle Francisco Sarabia de la colonia José Cardel se reunieron en la vivienda marcada con el número 100 para denunciar a sus habitantes por múltiples delitos cometidos en esa zona.



Según el reporte emitido alrededor de las 19:00 horas, un sujeto que vive en el domicilio antes señalado, le habría robado un tanque de gas a una familia de la calle Francisco Sarabia entre Pípila y Américas.



Sin embargo, los mismos residentes señalan que ya están cansados de este tipo de robos, afirmando que los perpetran dichos sujetos.



“Ya estamos cansados de esta gente, es algo de verdad insoportable por qué cada día nos están haciendo este tipo de fechorías y nadie puede hacer nada, todos se esconden en esta casa en dónde no sabemos qué tanto hacen“, señaló un vecino que por seguridad prefirió hacerlo de manera anónima.



Debido a este hartazgo los colonos decidieron reunirse afuera del domicilio señalado para confrontar a estos sujetos, señalando directamente a uno de ellos de haber robado minutos antes un tanque de gas.



Se pidió apoyo de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, quienes de inmediato arribaron al lugar para dialogar con quienes se dicen afectados y los presuntos delincuentes.



Después del diálogo y una revisión, se retiraron los uniformados sin llevar a cabo ninguna detención, informando que al no haber pruebas o alguna evidencia para incriminarlos no se puede proceder con la detención.



La queja de los vecinos es que en repetidas ocasiones se ha solicitado el apoyo de los uniformados para que se detenga a los sujetos después de haber cometido algún robo, sin embargo nunca han realizado arresto alguno.



“Estamos de verdad cansados de que la policía sólo venga a defenderlos, cuando pedimos que vengan y les mostramos la evidencia de las cámaras de seguridad, los policías. Nos dicen que no pueden hacer nada y que no nos metamos en problemas con esa gente, hasta regañados salimos”, señaló otro vecino de la zona.



Debido a esto y ante el hartazgo por parte de los vecinos, has decidido organizarse y estar atentos para poder hacer justicia por su cuenta, ya que incluso han sido amenazados por los mismos sujetos a quienes acusaron.



“Tendremos que organizarnos como vecinos para defendernos entre nosotros, si la policía no hace nada, seremos nosotros quienes hagamos justicia, por qué no esperaremos a que la hagan algo más grave para que los policías al fin hagan su trabajo”, finalizó.