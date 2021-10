Vecinos solicitan intervención de autoridades para desactivar alarma en domicilio

PSIC. JOAQUÍN ROSAS GARCÉSDIRECTOR GENERAL DE ALCALOR POLÍTICOP R E S E N T E.Los vecinos del Fraccionamiento Indeco Ánimas de esta ciudad nos dirigimos a usted para solicitarle publique en el medio de comunicación (alcalorpolítico), que tan atinadamente dirige nuestra queja y molestia por el abuso que está cometiendo un vecino de este fraccionamiento.La casa sin número de la avenida Joan Sebastián Bach del fraccionamiento Indeco Ánimas se encuentra deshabitada, sin embargo tiene instalada y activa una alarma de sonido muy estridente; el año pasado por estas fechas, dicha alarma se activó y estuvo sonando por más de 48 horas hasta que alguien corto los cables de la luz de dicho domicilio. Los dueños se hicieron los desentendidos.Ayer jueves 14 de octubre de 2021 se volvió a activar la alarma y como ya hemos explicado, vivienda se encuentra deshabitada; tiene más de 24 horas activa. No tenemos forma de localizar a los dueños.Tenemos mucho miedo de que se trate de un inmueble que esté siendo utilizado para un acto ilegal, pues las bardas de dicho domicilio están coronadas con alambrado electrificado y abrojos de hierro. Los dueños la visitan esporádicamente y solamente nos damos cuenta porque lavan ropa y la ponen a secar en la azotea.Le solicitamos que a través de su medio de comunicación se de aviso a las autoridades para que intervengan en dicho domicilio y que los dueños den una explicación y solución a lo que allí ocurre.La ubicación del inmueble es c. Joan Sebastián Bach por la entrada a calle Faisán del fraccionamiento Indeco Ánimas. Anexamos fotografías y audio de la alarma multicitada.Anexo mis datos personales; nombre, teléfonos de mi domicilio, celular y correo electrónico de acuerdo a las reglas de (alcalorpolitico); suplicándole que estos no sean publicados y que la carta sea publicada a nombre de VECINOS DEL FRACCIONAMIENTO INDECO ÁNIMAS.Teniendo la seguridad de que contamos con su valioso apoyo y la publicación de nuestra carta, nos reiteramos a sus apreciables consideraciones.