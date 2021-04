Vecinos temen por robos en colonia Arboledas, en Veracruz Puerto

“Me robaron en pleno día, eran dos en moto que me arrebataron mi mochila, la moto yo la he visto allá abajo del lado de (la colonia) Las Granjas”, dice Elizabet Pereira, vecina de Paseo Arboledas Norte, ubicada en la colonia del mismo nombre, en la ciudad de Veracruz.



Comentó que no solamente ha sido víctima de robo sino también de acoso, pues días pasados alguien la estuvo molestando en su domicilio.



“Fueron unas semanas seguidas, como eso de las 3 y media a 5 de la mañana que estuvieron tocándome la protección de la puerta, yo no abro y no me da miedo pero pues una vez por equivocación pasa pero ya tantas veces pues uno se saca de onda.”



La mujer, que vive sola y en ocasiones llega del trabajo hasta altas horas de la madrugada, asegura haber visto a sus acosadores correr hacia el amplio terreno baldío que tiene enfrente, pues con la hierba alta y la oscuridad de la noche lo utilizan de escondite.



Comentó que así como ella, varios de sus vecinos han sido víctimas de robos, afirmando que los delincuentes vienen de las colonias colindantes, como Granjas de Río Medio y Orquídeas, esta última de asentamiento irregular.



“A mí también ya se me quisieron meter. Me dejaron los candados ahí tirados y forzaron la puerta, sólo porque tengo un seguro que se activó es que ya no entraron pero que me pueden robar si no tengo nada, más que mi tele chiquita, mi comedorcito lo que más o menos tengo”, dice María del Carmen, vecina de la misma calle.



Ante el peligro, los vecinos decidieron mantenerse comunicados a través de un grupo de WhatsApp, de igual manera dicen es una perilla la que deambula por esa y otras colonias, siendo insuficiente.