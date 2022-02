Veda electoral no limita al ejercicio periodístico, aclara INE

La veda electoral por el proceso de Revocación de Mandato, que prohíbe la difusión de información sobre obras y acciones de los tres niveles de Gobierno (Federal, Estatal y Municipal), no impide el libre ejercicio del periodismo, aclaró el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello.Añadió que las restricciones a la difusión de propaganda gubernamental tampoco limitan la libertad de expresión.Aclaró que la veda electoral no la decidió el INE como algunas personas “mal intencionadas” están diciendo, por lo que exhortó a los ciudadanos no dejarse confundir por el ruido y las noticias falsas.Fueron, agregó, las legisladoras y legisladores federales al aprobar las reformas constitucionales en materia de Revocación de Mandato y la Ley General en la materia.Dijo que desde el 4 de febrero y hasta el 10 de abril queda prohibido difundir obras y acciones gubernamentales.“Insisto que el INE no decidió las reglas vigentes pero sí las hará valer estrictamente como lo señala el modelo de comunicación política que nos rige desde el año 2008”.Asimismo, expuso que, a menos de dos meses de la jornada de votación, el domingo 10 de abril, el INE mantiene en marcha todas las actividades necesarias para garantizar el derecho de la ciudadanía a participar en el proceso de Revocación de Mandato.Aseguró que se garantiza la instalación de las más de 52 mil casillas en todo el país y que cada una de las más de 91 millones de personas con credencial para votar con fotografía cuenten con una boleta que tendrá las medidas de seguridad para dar certeza a los resultados.