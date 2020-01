Vedas y frentes fríos dejaron sin trabajo 3 meses a pescadores de Veracruz Puerto

Será hasta el mes de marzo, cuando los pescadores de Veracruz regresarán a la actividad normal, los frentes fríos, las vedas y las pérdidas por el viento ocasionado por el frente frío número 8, los ha dejado prácticamente 3 meses sin pesca.



En la cooperativa pesquera de playa "Martí", 11 pescadores resultaron con daños, 5 de ellos con pérdida total de sus embarcaciones que asciende a más de 3 millones de pesos, afirmó José Juan Ramírez Sánche, representante de dicha agrupación.



"No hemos trabajado porque desgraciadamente se juntó el mal tiempo de diciembre y enero con las vedas. No hemos salido a pescar ni un día, los compañeros se van a trabajar de albañiles, cargadores, pintores, el hecho de echarse al mar, no se hace uno rico pero se tiene comida".



El Alcalde de Veracruz hizo entrega de artes de pesca; sin embargo, no podrán usarlas hasta dentro de un mes más.



Se trata de redes para la pesca pero debido a las condiciones meteorológicas y la veda, por el momento, siguen dedicándose a otros oficios.



"Hasta marzo por la veda del pulpo y de la pesca del robalo, se abren las vedas y ya para Semana Santa en marzo. Con esas artes de pesca es que se arma y son 15 días más o menos".



A la semana, apenas si pueden salir a pescar uno o dos días, lo cual es insuficiente para obtener ganancias.