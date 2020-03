Vehículo particular atropella a albañil en bulevar Miguel Alemán, en Boca del Río

En la cabecera municipal de Boca del Río se presentó el atropellamiento y deceso del obrero y albañil Nicolás “N”, apodado “El Burro Moro”, al pretender cruzar el boulevard Miguel Alemán en donde termina la curva.



La víctima fue arrollada por un carro marca Volkswagen, tipo Jetta, movilizando a los cuerpos de emergencia, Policía Naval, Estatal, Municipal, Tránsito Municipal y personal de la FGE.



Esto se generó la noche del martes en el boulevard citado, a la altura del parque deportivo Hugo Sánchez Márquez en Boca del Río.



En el sentido de norte a sur iba circulando un automóvil marca Volkswagen, tipo Jetta, de color vino con negro, cuyo conductor iba a gran velocidad y a la altura del parque deportivo, donde termina la curva no le dio tiempo de frenar, llevándose a un hombre que se atravesó e incrustándose contra el parabrisas.



El peatón salió disparado hacia un costado quedando tirado en el pavimento con severos golpes.



Los vecinos de la zona lo identificó como Nicolás “N”, apodado “El Burro Moro”, albañil, obrero y pintor que era conocido en la zona.



El sitio fue asegurado por elementos de la Policía Naval, Policía Estatal, Policía Municipal, y Tránsito Municipal de Boca del Rio.



Los cuerpos de emergencia arribaron para confirmar que la persona, ya no presentaba signos vitales. Mientras que el conductor del carro particular fue asegurado para su puesta a disposición de las autoridades ministeriales.



Servicios Periciales y Agentes de la Ministerial arribaron para realizar las diligencias del caso, levantamiento del cuerpo y su traslado al Forense de Boca del Río para la autopsia de rigor, a la espera de ser identificado por familiares.



Los vecinos de esa zona reclamaron que es muy peligrosa la curva y pidieron un tope o reductores de velocidad.