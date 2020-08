Vehículo se incendia durante prueba en verificentro, en Veracruz puerto

Un carro compacto, tipo Chevy, quedó reducido a chatarra tras incendiarse, cuando estaban por realizarle su control en un Verificentro autorizado en el fraccionamiento Los Pinos en el puerto de Veracruz.



Esto se generó la tarde del viernes en las calles de María Auxiliadora, y Murillo, en el fraccionamiento citado.



Hasta el lugar arribó el señor Uriel G.F., a bordo de un automóvil, marca Chevrolet, tipo Chevy, de color dorado, para realizar el requisito de no emisor de particular contaminantes y de pronto vio que salía humo de su cajuela.



Los empleados de la estación de verificación no sabían que hacer y no supieron manipular los extintores.



El reporte lo hicieron al teléfono de emergencia del 911 para pedir a los bomberos, mientras desalojaban el inmueble para ponerse a salvo.



El personal de Bomberos Municipales se trasladó al punto para sofocar el fuego con chorros de agua a presión para extinguir las llamas, sin embargo la unidad quedó calcinada. En la emergencia no hubo personas heridas, únicamente daños materiales.



Se desconoce el origen del fuego, pero no descartan algún tipo de corto circuito. Otros que arribaron fueron los elementos de Tránsito Municipal y la Policía Naval, así como Municipal para tomar conocimiento y acordonar el sitio de la emergencia.