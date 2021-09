Buena tarde:



Soy vecino de la calle Rafael Sánchez de la colonia Roberto Amorós, conocida como El Hongo, perteneciente al municipio de Coatepec.



Mi queja es porque debido a carros estacionados donde no está permitido, los camiones de Limpia Pública no pueden acceder a realizar su trabajo.



Tenemos 8 días con la basura tirada porque los camiones no pueden pasar a recogerla; fuimos a la Delegación de Tránsito y nos dijeron que eso no les corresponde a ellos.



Ojalá nos puedan apoyar publicando nuestra problemática.



Muchas gracias por su excelente labor.