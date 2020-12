Este sábado trágicamente una vela ocasionó un incendio en toda mi casa, dejándonos sin nada; se consumió un 90% de toda la casa.



De lo malo, lo bueno es que mi familia está bien y no les pasó nada. Gracias a Dios pudieron salir a tiempo, lo único es que respiraron bastante humo y tuvieron quemaduras leves.



En estos momentos difíciles que estoy pasando con mi familia me doy a la tarea de compartirles esta triste noticia ya que como bien saben todo cuesta y volver a levantar y reparar daños de toda una casa será costoso.



Yo personalmente les quiero pedir que si alguien gusta solidarizarse conmigo y mi familia estamos en la mayor disposición ya que en estos momentos todo lo recibimos con los brazos abiertos.



Muchísimas gracias, cualquier cosa me pueden escribir por vía WhatsApp o llamada al 2282331436 con Luis Huesca.