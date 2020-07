Velódromo y Unidad Deportiva Leyes de Reforma seguirán como centros COVID-19

Con la finalidad de seguir apoyando la medida de prevención, mitigación y combate de la propagación SARS-CoV-2 (COVID-19), el Instituto Veracruzano del Deporte (IVD) amplió el periodo de inhabilitación de sus instalaciones que fueron reconvertidas temporalmente en Centros de Atención Médica Expandida COVID-19 (CAME C-19).



La ampliación del periodo de inhabilitación será desde el 1º de agosto de este año hasta el día hábil siguiente en que las instalaciones del Centro de Raqueta de la Unidad Deportiva Leyes de Reforma de Boca del Río y el Velódromo Internacional de Xalapa sean totalmente desocupadas, desinfectadas y entregadas físicamente por parte del Organismo Público Descentralizado Servicio de Salud de Veracruz (SESVER).



Durante ese periodo, los domicilios de ambas instalaciones de forma temporal no podrán ser usados para oír y recibir toda clase de notificaciones.



También se amplió el periodo de la suspensión de las actividades, plazos y términos relacionados con trámites, procedimientos administrativos, judiciales y laborales que se llevan a cabo por el Instituto Veracruzano del Deporte.



José Alberto Nava Lozano, encargado del Despacho de la Dirección General del IVD, dijo que al levantarse la contingencia sanitaria, dichas instalaciones no podrán ser habilitadas hasta en tanto sean totalmente desocupadas, desinfectadas y entregadas físicamente por SESVER.



Lo anterior, con el fin de cuidar el derecho a la salud de todo el personal que labora dentro del Instituto, así como a las y los deportistas, entrenadores y sociedad en general que acudan a las instalaciones para realizar algún trámite, actividad física o deportiva.



Recordó que el pasado 17 de abril se celebró un convenio de colaboración entre el Instituto y el Organismo Público Descentralizado SESVER para el uso de las instalaciones en modalidad de albergue para apoyar la medida de prevención y combate de la propagación del virus SARS-CoV-2 (COVID-19).



En ese sentido, el 3 de julio fueron ingresados los primeros pacientes que dieron positivo al virus SARS-CoV-2 (COVID-19) a las instalaciones del Velódromo Internacional de Xalapa y el 7 de este mismo mes ingresaron los primeros enfermos al Centro de Raqueta de la Unidad Deportiva Leyes de Reforma de Boca del Río, ambas instalaciones habilitadas como Centros de Atención Médica Expandida COVID-19 (CAME C-19).



Por ello, expuso que en aras de acatar de manera inmediata las recomendaciones emitidas por las autoridades sanitarias a nivel Estatal y Federal al tratarse de un problema de salud pública y con el objeto de apoyar en el control, combate y mitigación de la emergencia sanitaria, es imprescindible extender la suspensión de las actividades, plazos y términos relacionados con trámites, procedimientos administrativos, judiciales y laborales que se llevan a cabo en el IVD, así como la inhabilitación de ambas instalaciones.