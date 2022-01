Ven primer amanecer de 2022 desde costa de Veracruz Puerto y Boca del Río

Veracruzanos y turistas recibieron los primeros rayos del sol del 2022 desde las playas y el bulevar Manuel Ávila Camacho, desde antes de las 6 de la mañana empezaron a arribar a la espera del nuevo amanecer.A diferencia de otros años, se pudo apreciar la salida del sol, lo cual emocionó a los presentes, porque generalmente, el primero de enero amanece nublado opacando la vista.“Muy bonito, pensé que no se iba a ver el sol, pero de repente se asomó dentro del barco, y se vio muy bonito el amanecer”, dijo Sandy Méndez.Algunos con sus trajes de gala, otras con las zapatillas en manos y con la fiesta encima, llegaron como ya es tradición en Veracruz.Muchos con sus cubrebocas, llevando la celebración hasta el bulevar permanecieron hasta que fueron retirados por el operativo de limpieza.“Siempre venimos al nuevo amanecer, el año pasado también, pero no nos dejaron pasar al bulevar y lo vimos desde enfrente de la otra banqueta, hoy estuvo bonito, tenía años que no veía salir así el sol”, dijo Juan González.En el municipio de Veracruz, no se reportan incidentes como parte del operativo del nuevo amanecer 2022.