Ven riesgo de rebrote de COVID; se relajaron medidas con semáforo amarillo

El estado de Veracruz retorna a semáforo naranja a partir del lunes, por lo que es necesario mantener las medidas preventivas y protocolos sanitarios contra el COVID-19, señaló el titular de la Secretaría de Salud Roberto Ramos Alor.



El también responsable de los Servicios de Salud de Veracruz (SESVER), reconoció que el permanecer en semáforo amarillo por unas semanas derivó en que muchos ciudadanos relajaran las medidas.



Es por lo anterior, que manifestó que esta situación debe servir de lección para evitar en el futuro un rebrote de contagios en el territorio estatal por no aplicar correctamente los protocolos sanitarios y medidas contra el Coronavirus.



“Aunado al desconfinamiento por el semáforo amarillo, nos podría dar como resultado lo que llamamos rebrote, es decir, que la baja en contagios que traemos en las últimas semanas pueda ser lo contrario y aumentar la velocidad y cantidad de enfermos. Como se ha dicho, el semáforo se conforma por una serie de puntos que se suman mediante el monitoreo de varios aspectos. El cambio a naranja es una llamada de atención para todos y todas, para que no nos confiemos, aunque subieron por muy poco algunos parámetros, fue suficiente para que alcancemos el naranja nuevamente”, puntualizó.



Ramos Alor, dejó en claro que la población en los 212 municipios de la entidad, deben acatar el semáforo regional, así como acatar las indicaciones de las autoridades sanitarias para evitar que los casos continúen en aumento.



“Apegarnos todos al semáforo de tu municipio para que donde estés en rojo no salgas, no hagas lo que en un municipio en naranja o amarillo le toca no es sencillo, pero debemos hacer conciencia de esto y para ello entró en vigor muy a tiempo el decreto que determina las actividades que reinician para cada color del semáforo municipal”, abundó.



Mencionó que los municipios con más casos actuales o positivos y sospechosos así como de más trasmisión continúan siendo Veracruz, Xalapa, Orizaba, Córdoba, Coatzacoalcos, Tuxpan y Poza Rica.



Sin embargo, el Consejo Estatal de Salud elaboró el plan de reactivación económica para la nueva normalidad con el desarrollo de las estrategias para reiniciar las actividades económicas, sociales y educativas donde la población deber acatar las medidas sanitarias.



“Dentro de la reactivación de las actividades y la economía, están por citar algunos, los rubros esenciales que son el trabajo de los médicos, las farmacias, la industria de alimentos y los cuales operan al 100% en los cuatro colores del semáforo, recuerden que son el rojo, naranja, amarillo y verde”, detalló.



Mientras que en el rubro estratégico, la industria metalmecánico, agencias automotrices y talleres principalmente, en el semáforo rojo pueden operar al 50%, en el naranja al 75% y cuando estén en amarillo o verde, podrán hacerlo al 100%.



Servicios como la apertura de los museos, academias de arte, hoteles, gimnasios, cines, teatros y espacios deportivos entre otros; estos pueden hacerlo al 25% en semáforo rojo, 50% en naranja, 75% en amarillo y al 100% en verde.



Mientras lo que se refiere a entretenimiento y eventos masivos como ferias, conciertos, fiestas en salones de eventos, congresos, también bares y cervecerías en semáforo rojo y naranja, no pueden operar, es decir deben estar suspendidos pero en amarillo sí lo podrán hacer al 50% y en verde al 75% un mes después de estar en color verde el semáforo, se podrá operar al 100% en este rubro.