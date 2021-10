Ven riesgos para estudiantes en escuelas que también son usadas por la UPAV

Padres de familia de Coatepec dijeron estar preocupados ante los nuevos riesgos sanitarios que podrían presentarse en escuelas de nivel básico, cuando los estudiantes de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV) regresen a las clases presenciales.Y es que argumentaron que la UPAV, al no contar con instalaciones propias en el Pueblo Mágico, ocupa las de otros planteles aunque estos no pertenezcan a la educación superior.“Como ya las universidades pueden regresar, pues las escuelas nuevamente albergarán a los alumnos de distintas carreras de la UPAV y eso podría poner en riesgo a nuestros hijos”, dijo uno de los padres de familia.Al respecto, dicen desconfiar de los universitarios pues no se cuenta con la infraestructura para garantizar la limpieza y sanitización de todas las aulas que visiten.Ante esta situación, pidieron que autoridades escolares y de salud tomen en consideración los riesgos que este retorno implica en los menores; además de que haya acuerdos entre planteles para que se hagan labores conjuntas de limpieza y nadie salga afectado.