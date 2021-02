Vende insumos y hasta pruebas rápidas de detección de COVID, en el Malecón de Coatza

Desde hace poco más de una semana, los habitantes de Coatzacoalcos han comenzado a tener acceso a pruebas rápidas de detección de COVID-19 a precios sumamente bajos, esto gracias a un comerciante que las importa y ofrece en pleno Malecón Costero.



José Pablo Cruz Miranda es quien oferta las pruebas en 200 pesos en el cruce del malecón y Platón Sánchez, de la colonia Petroquímica y aseguró que en ocho días ha vendido 40 piezas y es tanta la demanda que por el momento no tiene inventario.



"Tengo un proveedor. Me surto de todo el material, caretas, cubrebocas y él nos ofreció la prueba. Es sencilla, la puedes hacer en tu casa, es económica y rápida, está en 200. No he investigado a cómo esté en otro lado, la metí porque es atractivo y de fácil acceso al público, es como si te hicieras prueba del azúcar", comentó.



"Para hacer esta prueba sólo pinchas tu dedo y pones un gota de sangre en un recipiente, pones dos gotas de revelador y en 10 minutos da el resultado", explicó.



El comerciante refirió que incluso hay clientes que se hacen la prueba enseguida que la compran, es decir, frente a sus ojos pues es muy sencillo porque trae algodón con alcohol para limpiarse.



Hasta el momento ha vendido 40 piezas y será hasta el jueves cuando tenga más, ya que por el momento están agotadas.



Explicó que él tiene un año vendiendo artículos anti COVID como oxímetros, cubrebocas y “pistolas” para la temperatura.



Añadió que los costos ya han bajado, tanto que antes un cubrebocas costaba 80 pesos y ahora están los KN95 en 7 por 100 pesos.