Vendedora ambulante de Xalapa acusa que fue agredida por su dirigente

Vendedora ambulante, integrante de la agrupación “Orgullo Mexicano”, dijo ser agredida y amenazada de muerte por compañeros de la misma organización.



"Mi mamá ha visto que les dan dinero al señor Rubio y al señor Gerardo y sólo lo reparten con las personas que les convienen. Se había acordado que iba a entrar en representación de los tianguistas, porque ellos son agremiados. Entonces, yo entré en representación de mis compañeros y les molestó porque no pudieron tratar asuntos de su importancia", refirió Olivia.



Agregó que al salir de la reunión en Palacio de Gobierno, Gerardo, asistente del secretario general de “Orgullo Mexicano”, Rodolfo Rubio y su esposa, la golpearon y amenazaron



"Saliendo, el señor Gerardo y su esposa me agredieron físicamente y me provocaron. Iba una de las secretarias de los tianguis y me pidió que no se los llevara la policía porque ellos vieron cuando me golpearon. Me amenazaron de muerte, Gerardo y su esposa".



Así también, señaló que dichos líderes son prepotentes con los agremiados y son ellos los que reparten los lugares en los tianguis y administran el dinero.



"Dentro de la reunión estaban diciendo que quería beneficios también para su asociación civil; no pudo tratar esos temas y la molestia fue porque yo escuché", finalizó.