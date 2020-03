Vendedoras de comida piden apoyo económico a Alcalde de Boca del Río

Comerciantes de Boca del Río se manifestaron para pedir al alcalde Humberto Alonso Moreli una alternativa para obtener ingresos debido a que desde el pasado jueves se les avisó que no podrían comercializar en la Plaza Cívica y la Plaza Banderas.



Se trata de personas que venden comida y que es la única fuente de ingresos y debido a las medidas preventivas por el COVID-19, se les impide que se coloquen para evitar el contagio.



Afirman que no pueden aplicar la cuarentena si no tienen ingresos para llevar a sus familias.



“Nosotros vamos al día, vivimos de esto. Al día de hoy, no tenemos cómo solventar nuestros gastos, nos mandan a estar en casa, pero tenemos hijos y ya no tenemos la solvencia. Nosotros trabajamos en la cabecera municipal, tenemos puestos de esquite, elotes, hamburguesas, hot dog aquí en la cabecera”, dijo Claudia Patricia Sánchez, comerciante de Boca del Río.



El viernes ya no trabajaron y están desesperados por lo cual pidieron apoyo a las autoridades.



Al respecto, el alcalde de Boca del Río, Humberto Alonso Morelli, señaló que se trata de una medida preventiva para contener los contagios; no obstante, se analiza, de qué forma pueden apoyar a los comerciantes.



“Estamos analizando la manera. Pero los vamos a ayudar, de alguna forma, los vamos a ayudar”, señaló.



De acuerdo con los comerciantes son alrededor de cien familias las que dependen de la venta tan solo en la cabecera municipal.