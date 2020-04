Vendedores confirman que recibieron despensas de Alcaldía de Xalapa; pero faltan 12 más

La secretaria general de la Unión de Vendedores Fijos y Semifijos del Parque Juárez, Yolanda Romero Rojas, expuso que aún faltan algunos vendedores de recibir despensas por parte del Ayuntamiento de Xalapa.



"Todavía faltamos 12 de recibir, las despensas que entregaron estaban muy bien, duraban hasta un mes. Mínimo que nos den las 12 que faltan".



Así también, comentó que la decisión de cerrar el parque Juárez fue una buena iniciativa, pues dijo, los ambulantes estaban enfermos y realizaban actos indebidos.



"Me dijeron que cuando desalojaran estos muchachos, los que estaban en manifestación, que yo pidiera que vinieran a fumigar, porque había varias personas que tosían mucho y que tenían muy fuerte esa tos, inclusive vendieron alcohol".



En ese sentido, explicó que en una ocasión llegó al parque y le dijeron que la policía los había encontrado vendiendo alcohol.



"Estuvieron vendiendo alcohol aquí mismo, cosa que no está permitida. Yo me di cuenta porque vi las patrullas, después pregunté y me dijeron que los policías les cayeron en que estaban vendiendo alcohol".



Aunado a ello, señaló que no recibieron ninguna notificación para prevenirlos de que el parque sería cerrado.