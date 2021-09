Vendedores de adornos patrios ven “más movimiento” que el año pasado

Comerciantes de adornos patrios se arriesgaron e hicieron la inversión para la venta en el marco de los festejos de la Independencia de México. Las banderas, medallones y moños ya dan colorido a la zona centro del puerto de Veracruz.



Señalan que hasta ahora han tenido más movimiento en comparación del año pasado, ya hay algunas escuelas en clases presenciales y las personas tienen el “espíritu patrio”.



"Pues de todo un poquito, los collares, los pines, porque no quieren muy caro, ¿banderas grandes o chicas? De los dos, la grande y la chica sale", dijo Maricela Coruña, comerciante.



Algunos el año pasado decidieron no invertir pero con la activación escolar se atrevieron a comercializar los artículos patrios.



"Este año, se ve más movimiento, uno le piensa por cómo está la situación; pero ahí va saliendo", comentó Jorge Licona.



Los comerciantes, señalan que son los establecimientos como restaurantes los que más se preocupan por adornar.



"Si los restaurantes y eso invierten algo para lucir bien", agregó Maricela.



Confían que pese a que no habrá ceremonia de Grito de Independencia los veracruzanos se acuerden de festejar en casa.